Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu
Türkiye'nin "kuş cenneti" Marmara Gölü'nde 10 yıllık sessizlik bozuldu! Küresel ısınma ve barajlar nedeniyle tamamen kuruyan, balıkçılığın bittiği göl, Manisa'daki kuvvetli yağışlar ile yeniden canlanıyor. Gediz Nehri'nin coşmasıyla dolmaya başlayan göl yatağı, bölge halkı ve ekosistem için büyük bir umut oldu. Peki Marmara Gölü eski günlerine dönecek mi? İşte bölgedeki son durum...
Kaynak: İHA
Manisa'nın en önemli doğal hazinelerinden biri olan ve son on yıl içerisinde adım adım yok oluşa sürüklenen Marmara Gölü, doğanın ve insan müdahalesinin birleşmesiyle yeniden nefes almaya başladı.
1 / 11
Bir zamanlar binlerce canlıya ev sahipliği yapan ancak kuraklık nedeniyle çölleşen göl yatağı, son haftalarda etkili olan yağışlarla gümüş rengine büründü.
2 / 11
Yaklaşık 10 yıldır devam eden su kaybı; tarımsal sulama baskısı, besleme kaynaklarına inşa edilen barajlar ve iklim kriziyle gölü tamamen kurutmuştu.
3 / 11
Son 5 yıldır balıkçılığın tamamen durduğu ve göçmen kuşların rotasından çıkardığı bölge, şimdi tarihi bir dönüşüme şahitlik ediyor.
4 / 11