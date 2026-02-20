İstanbul metrosunda acı olay: Raylara atlayarak yaşamına son verdi

Hacıosman Metro İstasyonu'nda raylara atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Metro istasyonu geçici olarak seferlere kapatıldı.

İstanbul'un en yoğun metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman hattında bugün üzücü bir olay meydana geldi. Hacıosman istasyonunda raylara atlayan bir kadın yolcu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından istasyon yetkilileri durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, raylara atlayan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri cenazeyi raylardan çıkarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Hacıosman metro istasyonu kapatıldı

Metro İstanbul sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Hacıosman istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz geçici bir süreyle Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."

DHA