Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu: İşte zamlı rakamlar...

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan Bayramı öncesi Ankara kulislerinde 3 farklı formül konuşuluyor.

Ocak ayında yapılan maaş düzenlemeleriyle en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 20.000 TL, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27.889 TL seviyesine çekilmişti.

Şimdi ise yaklaşık 16 milyon emekli için yılın ilk ikramiyesi olan Ramazan Bayramı ödemesi gündemde. Mevcut 4 bin TL'lik rakamın artırılması için çalışma başlatıldı.

Hükümetin bayram öncesi açıklaması beklenen ikramiye zammı için üç rakam öne çıkıyor.

Birinci senaryo:

Emekli ikramiyelerinin 1.000 TL artırılması. Böylece bayram başına 5'er bin TL'den toplam 10 bin TL ikramiye verilecek.

İkinci senaryo:

Emeklinin bayram ikramiyesinin 1.500 TL zamla 5.500 TL'ye çıkarılması. Böylece emekliler 2 bayramda toplamda 11 bin TL alacak.

Üçüncü senaryo:

Son senaryoda bütçe imkanlarının biraz daha zorlanarak emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılması. Böylece emekliler bayram başı 6 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin TL ikramiye verilecek.

Yasal düzenleme yapılacak

Emekli bayram ikramiyesine yönelik düzenlemenin Ramazan ayı içerisinde TBMM'ye sunulması planlanıyor. Düzenleme yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

Bayram ikramiyesinden yararlanacak tek kesim emekliler değil. Yasaya göre ödemelerden dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller faydalanıyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

