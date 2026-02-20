Şaşkına çeviren define kuyusu: Evinin bahçesine 40 metrelik havalandırmalı define kuyusu kazdı

Define tutkusu bu kez sınır tanımadı! Hatay’ın Payas ilçesinde bir şahıs, evinin bahçesine tam 40 metre derinliğinde devasa bir kuyu kazdı. İçerisinde elektrik tesisatından havalandırma sistemine, vinçten jeneratöre kadar her türlü düzeneğin kurulu olduğu "lüks" define kuyusu jandarma baskınıyla ortaya çıktı. AFAD ekiplerinin bile şaşkınlıkla incelediği tünelin içinden gelen ilk görüntüler ve detaylar Haber3.com’da.

Hatay’ın Payas ilçesi, benzerine film sahnelerinde rastlanacak bir define operasyonuna sahne oldu. Çağlalık Mahallesi’nde ikamet eden C.K. isimli şahsın, define aramak amacıyla evinin bahçesini adeta bir maden ocağına çevirdiği ortaya çıktı.

Elektrik ve Havalandırma Sistemi Kurulmuş

Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen saha çalışmaları neticesinde, şüpheli C.K.’nın bahçesinde devasa bir kuyu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, kuyunun yaklaşık 40 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde olduğu, içerisinde kesintisiz çalışma yapılabilmesi için elektrik hattı ve profesyonel havalandırma düzeneklerinin kurulduğu görüldü.

Adeta Küçük Bir Şantiye: Vinçten Gaz Maskesine...

Operasyon sırasında olay yerinde ele geçirilen ekipmanlar, kazının ne kadar planlı yapıldığını gözler önüne serdi. Aramalarda; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi, metal dedektörü, tarihi eser arama çubukları, kırıcı makineler ve çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.

Jandarma ve AFAD Tünelin Ucunu Arıyor

Kuyunun ulaştığı tünel ağının kapsamını belirlemek üzere Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD görevlileri de bölgeye sevk edildi. Tünelin içerisinde tehlikeli gaz birikimi olup olmadığı kontrol edildikten sonra, tünelin nereye bağlandığının tespit edilmesi için arama faaliyetlerine devam ediliyor.

Gözaltına alınan C.K. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "izinsiz kazı yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İHA