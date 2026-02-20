Altın Fiyatlarında İran Alarmı! Prof. Dr. Sefer Şener kritik eşiği açıkladı

Jeopolitik gerilimler ve Fed beklentileriyle altın piyasası alev aldı! Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, ons altındaki 4.800 - 5.200 dolar bandına dikkat çekerek yatırımcıyı uyardı. İran merkezli gelişmeler ve ABD verileri fiyatları nasıl etkileyecek? Gram altında 7.100 TL seviyesi ne anlama geliyor? Prof. Dr. Sefer Şener dev bankaların altın alımları sürerken piyasadaki son durumu ve tahminlerini açıkladıç

Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin gölgesinde hareketli bir dönemden geçiyor. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirirken, özellikle İran merkezli gelişmelerin ve ABD’den gelecek ekonomik verilerin "ana belirleyici" olduğunu vurguladı.

Ons Altında 4.800 Dolar "Kritik Eşik"

Altının ons tarafında dar bant hareketine dikkat çeken Şener, yatırımcıların takip etmesi gereken seviyeleri netleştirdi:

Destek: 4.800 dolar seviyesi çok güçlü bir eşik; aşağı yönlü kırılması zor görünüyor.

Direnç: 5.000 dolar üzeri oldukça hassas bir bölge.

Hedef: Fed’den gelebilecek olası bir faiz indirimi sinyaliyle 5.200 doların üzeri gündeme gelebilir.

Fed’in 18 Mart Kararı Dengeleri Değiştirebili

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 18 Mart’taki faiz kararı için piyasanın şu anki beklentisi "pas geçme" yönünde. Ancak Şener, tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin bu tabloyu hızla değiştirebileceğini belirtti. "Eğer veriler desteklerse Mart ayında faiz indirimi beklentisi öne çıkabilir; bu da altını kısa vadede yukarı taşır," diyen Şener, veri akışının önemine işaret etti.

Gram Altın ve Gümüşte Son Durum

İç piyasada gram altın yatırımcısı için 7.070 – 7.100 TL seviyelerinin kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, bu rakamların aşılması halinde oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu. Gümüş tarafında ise Ocak ayına göre daha sakin bir seyir izlendiğini, ancak endüstriyel talebin gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ekledi.

Jeopolitik Riskler ve Merkez Bankaları

Çin’in dolara alternatif arayışları ve dünya genelindeki merkez bankalarının altın stoklarını artırması, fiyatları orta vadede yukarı yönlü destekleyen en büyük unsurlar olarak öne çıkıyor. Şener’e göre, kısa vadeli dalgalanmalar sürse de risklerin canlı kalması, altın ve gümüşteki yükseliş potansiyelini masada tutmaya devam ediyor.

Yasal Uyarı Metni

Bu haberde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.