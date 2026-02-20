Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe’ye: ''Avrupa’dan Kaçamazsınız!''

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Avrupa rotasını eleştirenleri topa tuttu! Galatasaray’ın Juventus karşısındaki tarihi 5-2'lik zaferini örnek gösteren Dilmen, "Lig daha önemli" diyen zihniyete sert çıktı. "Ligde 6 puan geriye düşersen kaos başlar" diyerek camiayı uyaran tecrübeli futbol adamının ses getirecek ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Türk takımlarının Avrupa kupalarına bakış açısını değiştirecek, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Camialarda sıkça duyulan "Asıl hedefimiz Süper Lig" söylemine adeta savaş açan Dilmen, rekabetin sadece yerelde kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Galatasaray 5 Atıyorsa Sen de Yeneceksin!"

Avrupa başarısının kulüp vizyonu için bir zorunluluk olduğunu belirten Dilmen, ezeli rakip Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 devirdiği destansı maçı hatırlattı.

"Avrupa önemli değil" diyenlerin mazeretlerini kabul etmediğini söyleyen Dilmen:

"Galatasaray çıkmış dünya devine 5 tane atmış! Sen Fenerbahçe olarak 'Lig daha önemli' diyemezsin. Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bu zihniyet Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışmaz," dedi.

"Ligde 6 Puan Geri Düşersen Kaos Kapıda"

Avrupa’yı gözden çıkarıp sadece lige odaklanmanın büyük bir kumar olduğunu ifade eden tecrübeli futbol adamı, olası bir başarısızlık senaryosuna karşı camiayı uyardı.

Dilmen, "Avrupa'da havlu atıp, üzerine bir de ligde 6 puan geriye düşerseniz o zaman asıl felaketi görürsünüz. Bu risk alınamaz!" diyerek yönetimin ve teknik heyetin dikkatini çekti.

Rekabetin Yeni Boyutu Dilmen’e göre Avrupa’da alınan her başarılı sonuç, rakipler üzerinde psikolojik baskı oluşturuyor.