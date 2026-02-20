Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze serbest, 5 isim tutuklandı

  1. Anasayfa
İstanbul’da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyle ilgili olarak serbest kalanlar, tutuklananlar ve hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhşa teşvik soruşturmasında adli süreçte ilk kararlar açıklandı. Aralarında magazin dünyasının tanınmış simalarının da bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Hangi İsimler Serbest Bırakıldı?

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılan isimler belli oldu.

Şarkıcı Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, verdikleri ifadelerin ardından serbest kalarak adliyeden ayrıldı.

5 Tutuklama, 12 Adli Kontrol Mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında ise karar gece saatlerinde geldi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan isimlerden 5’i uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Edis Hakkında Yakalama Kararı Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri de operasyon kapsamında adresinde bulunamayan şarkıcı Edis oldu. Ünlü şarkıcı hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldığı ve sürecin devam ettiği öğrenildi.

 Soruşturma kapsamında şüphelilere; ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak’, ‘Fuhşa aracılık etme’ ve ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. 25 kişilik gözaltı listesinde yer alan diğer isimlerin ise arama çalışmaları sürüyor.

