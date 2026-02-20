İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: ''Posta kutusuyla teslim alıyordum, pişmanım''

  1. Anasayfa
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği ifadede maddeyi nasıl temin ettiğini ve kullanım sürecini tüm açıklığıyla anlattı. Hollanda'daki ilk deneyiminden posta kutusuna bırakılan paketlere, mesleki stresin etkisinden polis memurlarına teslim ettiği telefon şifresine kadar her ayrıntıyı paylaştı. İşte İsmail Hacıoğlu’nun o savunması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesine ulaşıldı.

Hacıoğlu, madde temininden kullanım nedenlerine kadar her şeyi itiraf etti.

"İlk Kez Hollanda'da Deneyimledim"

Savcılık sorgusunda uyuşturucu madde ile tanışma sürecini anlatan Hacıoğlu, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan dolayı kullandım. Bu şekilde ilk kez deneyimlemiş oldum ve zaman zaman kullandığım dönemler oldu" dedi.

Gizli Teslimat: "Posta Kutusu ve Nakit Para"

Tanınmış bir sima olduğu için yüz yüze alışverişten kaçındığını belirten ünlü oyuncu, kullandığı yöntemi şu sözlerle detaylandırdı:

"Sosyal medya üzerindeki gruplardan aldığım numaralarla sipariş veriyordum. Kişileri hiç görmedim. Maddeyi posta kutuma bırakıyorlardı, ben de bıraktıkları yerden nakit parayı almalarını sağlıyordum."

Mesleki Stres ve Pişmanlık Vurgusu

Uyuşturucuya yönelme sebebini aktörlük mesleğinin stresine bağlayan Hacıoğlu, "Rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında başka madde kullanmadım ve kimseye temin etmedim. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

"Telefon Şifremi Polise Verdim"

Gözaltına alındığı sırada Ayvalık'ta bir dizi projesinde olduğunu belirten Hacıoğlu, ikametinde bir miktar madde bulunduğunu kabul etti.

Soruşturma aşamasında ekiplere yardımcı olduğunu vurgulayan oyuncu, cep telefonunu şifresiyle birlikte teslim ettiğini belirtti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından, verdiği detaylı ifadeler ve samimi ikrarı göz önünde bulundurulan İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

