Türkiye'nin cennet zirvesi hem gelinliğini hem de kına kıyafetini giydi
Kaynak: DHA
Doğası ve coğrafi güzellikleriyle turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Doğu Karadeniz’in zirveleri etkili olan karla beyaz örtüyle kaplanırken, eteklerindeki bitki örtüsünde ise sonbaharın renkleri hakim.
Sonbaharın son günlerinde Trabzon’da özellikle mesire alanlarda ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kırmızı tonlara bırakması, güzel manzaralar oluşturdu.
Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatifi bünyesinde barındıran kentte, Tonya ilçesine bağlı Bayra mezrasındaki renk cümbüşünün yanı sıra zirvelerde oluşan bulutlar sonbahar güzellikleri dron kamerasına yansıdı.
Trabzon-Giresun sınırında 2 bin 180 rakımlı Sisdağı Yaylası eteklerinden dökülen Sandık Gölü Şelalesi de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
