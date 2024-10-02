Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.
Kaynak: DHA
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği sürüyor.
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Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Yalıçiftlik Sahili'nde denize girdi.
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Kimileri de şezlonglara uzanıp, güneşlenmeyi tercih etti.
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Sarı yaz nedir?
Sarı Yaz terimi, özellikle Ege Bölgesi'nde, yazın sıcaklarının biraz dindiği, güneşin daha yumuşak olduğu ve doğanın farklı bir renk tonuna büründüğü bir dönemi ifade eder. Genellikle Eylül ve Ekim aylarını kapsayan bu dönem, tatilcilerin kalabalıklarından uzak, daha sakin ve huzurlu bir tatil deneyimi sunar.
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