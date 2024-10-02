Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi

Sarı yaz nedir?

Sarı Yaz terimi, özellikle Ege Bölgesi'nde, yazın sıcaklarının biraz dindiği, güneşin daha yumuşak olduğu ve doğanın farklı bir renk tonuna büründüğü bir dönemi ifade eder. Genellikle Eylül ve Ekim aylarını kapsayan bu dönem, tatilcilerin kalabalıklarından uzak, daha sakin ve huzurlu bir tatil deneyimi sunar.