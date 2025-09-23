Türkiye'nin eşsiz cennetindeki binlerce yıllık tarih yeniden ayağa kaldırılıyor

Prof. Dr. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapı dışında yine Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentin batı yönündeki anıtsal kapının yanında bir mezar yer almakta. Bu mezar Roma döneminde bu kentte yaşamış olan Romalı tüccar Publius Varius'a ait. Mezar, bir oda mezar ve üzerinde yüksek bir çatıdan meydana geliyor. Bu mezar özellikle plan olarak Afrika ya da Suriye'de gördüğümüz farklı bir mezar çatı sistemine sahip. Bu mezar önümüzdeki yıllarda tekrar ayağa kaldırılacak. Bu yapı ayağa kaldırıldığı zaman batı kapısına ulaşan antik caddeden gelen insanlar karşılarında her 2 tarafı kulelere desteklenmiş anıtsal kapı ve bunun yanında yine Roma dönemini temsil eden oldukça etkileyici olan mezar yapısını görecekler. Gelecekteki amaçlarımızdan bir tanesi de her yıl kentin önemli resmi yapılarının bir bölümünü ayağa kaldırarak ziyaretçilerin bu antik dönemdeki yapıların plan ve mimari özelliklerini daha iyi kavramalarına yardımcı olmak."