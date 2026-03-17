Türkiye'nin eşsiz cennetine yalancı bahar dopingi: Bu görüntü yapay zeka değil, gerçek!

Kırsal alanlarda üreticinin yüzünü güldüren bodur badem, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor:

Hızlı Verim: Dikimden sonraki 3. yılda meyve vermeye başlıyor.

Yüksek Kapasite: 7 yaşına ulaşan bir ağaç, yıllık 20 ile 50 kilogram arasında ürün verebiliyor.

Tasarruf: Fazla sulama istememesi, kırsal ve kurak bölgeler için büyük avantaj sağlıyor.

Piyasa Değeri: "Elle kırılabilir" özelliği sayesinde tüketiciden yoğun ilgi görüyor.

Doğanın sunduğu bu kısa süreli görsel şöleni kaçırmak istemeyen Sarıgöllüler, badem bahçelerinde baharın tadını çıkarırken, bir yandan da bereketli bir hasat sezonunun hazırlıklarını yapıyor.