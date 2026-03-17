Türkiye'nin eşsiz cennetine yalancı bahar dopingi: Bu görüntü yapay zeka değil, gerçek!
Manisa Sarıgöl’e bağlı Dadağlı Mahallesi, bodur badem ağaçlarının çiçek açmasıyla beyaza büründü. Yeşil otlar ve papatyalarla birleşen bu eşsiz manzara, bölge halkı için adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü
Manisa’nın Sarıgöl ilçesi, baharın gelmesiyle birlikte son yılların en etkileyici manzarasını sunuyor. Dadağlı Mahallesi’nde bulunan bodur badem bahçeleri, ağaçların aynı anda çiçek açmasıyla bembeyaz bir örtüye büründü. Papatyalar ve yeşilin her tonuyla birleşen bu renk cümbüşü, sadece mahalle sakinlerini değil, çevre ilçelerden gelen doğaseverleri de büyülüyor.
Bölgedeki bu güzelliğin arkasında yıllar önce atılan başarılı tarım adımları yatıyor. Mahalle sakinlerinden Halil Uygun, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dağıtılan elle kırılabilir bodur badem fidanlarının bugün gelinen noktada hem ekonomiye hem de doğaya büyük katkı sağladığını belirtti. Uygun, "Bahçeler şimdi bembeyaz. Ailecek buraya gelip fotoğraf çekiliyoruz, doğanın bu huzur verici hali bizi dinlendiriyor" dedi.
Kırsal alanlarda üreticinin yüzünü güldüren bodur badem, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor:
Hızlı Verim: Dikimden sonraki 3. yılda meyve vermeye başlıyor.
Yüksek Kapasite: 7 yaşına ulaşan bir ağaç, yıllık 20 ile 50 kilogram arasında ürün verebiliyor.
Tasarruf: Fazla sulama istememesi, kırsal ve kurak bölgeler için büyük avantaj sağlıyor.
Piyasa Değeri: "Elle kırılabilir" özelliği sayesinde tüketiciden yoğun ilgi görüyor.
Doğanın sunduğu bu kısa süreli görsel şöleni kaçırmak istemeyen Sarıgöllüler, badem bahçelerinde baharın tadını çıkarırken, bir yandan da bereketli bir hasat sezonunun hazırlıklarını yapıyor.