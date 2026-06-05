Türkiye'nin kırmızı altını Japonya yolunda... Geçen sene don vurmuştu, bu sene coştu!
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 yıl önce AR-GE projesi olarak kurulan 164 dönümlük kiraz bahçesi, geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu sezon 200 ton rekolte bekliyor. Ziraat 900 ve Regina gibi premium türlerin yetiştiği bahçeden Japonya'ya ihracat yapılırken, Hollanda'ya kurutulmuş kiraz gönderiliyor. ( * Ana sayfamızdaki başlıkta yer alan "お食事をお楽しみください" ifadesi "afiyet olsun"un Japonca'sıdır. )
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın kasabasında, "Burada kiraz yetişir mi?" sorusuyla 5 yıl önce AR-GE projesi olarak filizlenen 164 dönümlük dev kiraz bahçesi, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
Geçtiğimiz yıl 11 Nisan'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi etkileyen şiddetli zirai don felaketi nedeniyle hiç ürün alınamayan bahçe, bu sezon elverişli giden hava şartları sayesinde küllerinden doğdu. Üreticiler bu yıl tam 200 tonluk dev bir rekolte ve güçlü bir ihracat dönemi bekliyor.
Yüksek rakımın (1090 metre) meyve kalitesine sunduğu avantajı kullanan üretici Arslan Özcan ve ekibi; bahçede Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder gibi dünya pazarında talep gören premium cinsler yetiştiriyor. Hasat edilen kaliteli kirazlar iç pazarın yanı sıra doğrudan Japonya'ya ihraç ediliyor.
Üretimde "sıfır atık ve tam katma değer" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Özcan, ürünlerin sadece taze olarak değil; Bahadın Kadıneli Derneği iş birliğiyle kurutularak Hollanda pazarına da sunulduğunu vurguladı. Kirazın sapından çekirdeğine kadar her zerresinin ekonomik olarak değerlendirildiği bu model, bölge tarımı için örnek teşkil ediyor.