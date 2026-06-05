Türkiye'nin kırmızı altını Japonya yolunda... Geçen sene don vurmuştu, bu sene coştu!

Üretimde "sıfır atık ve tam katma değer" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Özcan, ürünlerin sadece taze olarak değil; Bahadın Kadıneli Derneği iş birliğiyle kurutularak Hollanda pazarına da sunulduğunu vurguladı. Kirazın sapından çekirdeğine kadar her zerresinin ekonomik olarak değerlendirildiği bu model, bölge tarımı için örnek teşkil ediyor.