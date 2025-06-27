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Türkiye'nin tatil cennetindeki 8 asırlık masal köyüne turist akını

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve 800 yıllık tarihiyle dikkat çeken 15 haneli Sarıhacılar Mahallesi turist akınına uğruyor.

Kaynak: İHA
Türkiye'nin tatil cennetindeki 8 asırlık masal köyüne turist akını - Resim: 1

Antalya'nın Akseki ilçesindeki 15 haneli Sarıhacılar Mahallesi, 800 yıllık tarihiyle dikkat çekiyor. 

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Türkiye'nin tatil cennetindeki 8 asırlık masal köyüne turist akını - Resim: 2

50 nüfusa sahip köyü yılın ilk 6 ayında yaklaşık 50 bin yabancı turist ziyaret etti. 

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Türkiye'nin tatil cennetindeki 8 asırlık masal köyüne turist akını - Resim: 3

Tarihi dokusu ve İpek Yolu üzerindeki konumuyla öne çıkan köy 300-400 yıllık düğmeli evleri, tarihi camisi ve göç yolu, sarnıçlarıyla ziyaretçileri geçmişe götüren eşsiz bir miras sunuyor.

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Türkiye'nin tatil cennetindeki 8 asırlık masal köyüne turist akını - Resim: 4

Birçoğu zamanla yıkılan tarihi evler, son yıllarda birer birer restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor. 

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