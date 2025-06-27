Türkiye'nin tatil cennetindeki 8 asırlık masal köyüne turist akını
Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve 800 yıllık tarihiyle dikkat çeken 15 haneli Sarıhacılar Mahallesi turist akınına uğruyor.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Akseki ilçesindeki 15 haneli Sarıhacılar Mahallesi, 800 yıllık tarihiyle dikkat çekiyor.
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50 nüfusa sahip köyü yılın ilk 6 ayında yaklaşık 50 bin yabancı turist ziyaret etti.
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Tarihi dokusu ve İpek Yolu üzerindeki konumuyla öne çıkan köy 300-400 yıllık düğmeli evleri, tarihi camisi ve göç yolu, sarnıçlarıyla ziyaretçileri geçmişe götüren eşsiz bir miras sunuyor.
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Birçoğu zamanla yıkılan tarihi evler, son yıllarda birer birer restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor.
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