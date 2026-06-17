Van'ın asırlık ''Reşik'' ayakkabısına coğrafi işaret onayı geldi

40 yıllık ayakkabı ustası Mecit Emen'in 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği ve tarihi bir asır öncesine dayanan 'reşik' ayakkabıları için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda yapılan coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.