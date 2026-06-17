Van'ın asırlık ''Reşik'' ayakkabısına coğrafi işaret onayı geldi
Van'da 40 yıllık ayakkabı ustası Mecit Emen'in keçi kılından ürettiği asırlık 'reşik' ayakkabıları için yapılan coğrafi işaret başvurusu kabul edildi. İşte koku ve ter yapmayan doğal yapısıyla ABD'den Avrupa'ya kadar ihraç edilen bu yöresel değerin tescil sürecini ve ustanın 20 metrekarelik atölyesinden dünyaya uzanan başarı hikayesi...
Kaynak: DHA
Van'da unutulmaya yüz tutan yöresel el sanatları, yerel girişimler ve resmi desteklerle yeniden hayat bularak küresel pazara açılıyor.
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40 yıllık ayakkabı ustası Mecit Emen'in 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği ve tarihi bir asır öncesine dayanan 'reşik' ayakkabıları için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda yapılan coğrafi işaret başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi.
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Tamamen keçi kılından el işçiliğiyle üretilen ayakkabılar, doğal bir malzeme olduğu için ayakta koku, terleme ve kaşıntı gibi problemlere yol açmıyor.
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Günümüzde spor tabanlarla modernize edilerek günlük kullanıma uygun, sağlıklı ve rahat bir tasarıma kavuşturuldu.
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