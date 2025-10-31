  1. Anasayfa
  4. Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelindeki soğuk ve yağışlı hava tamameni yurdu terk etti. Termometreler kimi illerimizde 30 dereceleri gösterecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek - Resim: 2

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

Yağmurlara, soğuğa veda edin: Termometreler 30 dereceyi gösterecek - Resim: 4

1 - 7 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları

