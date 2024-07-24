Yaşıtları okulda, o ise hem kendi kazanıyor hem de istihdam sağlıyor
Düzce Üniversitesinde okuyan 21 yaşındaki Muhammet Bilal Köse, yaban mersini tarlası kurdu. Muhammet Bilal Köse, tarlasında yetiştirdiği 7 farklı türdeki yaban mersinlerini, ziyaretçilerine hasat yaptırarak hem meyveleri görmelerini hem de çiftçiliği öğrenmeleri sağlıyor.
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan 21 yaşındaki Muhammet Bilal Köse, bir hocasının tavsiyesi ile yaban mersini tarlası kurarak meyveleri yetiştirmeye başladı. Yetiştirmesi çok meşakkatli ve zahmetli olan yaban mersinleri için 3 yıl emek veren Muhammet Bilal Köse, 3 yılın sonunda verdiği emeklerin karşılığını aldı. Tarlasında 7 farklı türde 6 bin fidan yaban mersini yetiştiren Köse, ilk hasadını da meyveyi merak ederek almaya gelen ziyaretçilerine yaptırıyor.
Tropikal meyve olan Yaban mersini doğal olarak daha az şeker içerdiği ve bağışıklığı güçlendirdiği yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Hafızaya iyi geldiği, ayrıca kalp sağlığına olumlu etkilerinin olduğunu belirlenen ve antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersininin hücresel hasar riskini azaltmaya da yardımcı olduğu da anlaşıldı. Yaban mersini almak için Muhammet Bilal Köse'nin tarlasına gelen vatandaşlar, meyvelerin yetiştirilmesi hakkında Köse'den bilgi alıyorlar. Vatandaşlar ayrıca yiyecekleri yaban mersinlerini de dalından kendileri hasat ederek, taze taze kendi meyvelerini topluyorlar.
Yaban mersini tarlası kurmaya nasıl başladığını anlatan Muhammet Bilal Köse şunları söyledi; “2021 yılında arsa satın aldık. Ailemle birlikte tropikal bir bitki yetiştirmek istiyorduk. Üniversitede bir hocam yaban mersini yetiştirmem için yönlendirdi ve destek verdi. 2021 Yılının Kasım ayından beri kurulumu ile uğraşıyorum. İlk hasadımızı bu yıl yaptık. Temmuz ayı sonuna kadar hasadımız devam edecek. Bahçemizde 7 ayrı cinsten 6 bin fidan var.”
Tropikal meyve olan yaban mersinlerinin yetiştirilmesinin ve meyve verir hale getirmenin zor olduğunu, tarlanın kurulumunun uzun zaman aldığını belirten Muhammet Bilal Köse; “Yaban mersini kurulum süreci çok zor bir bitki. Okul ile birlikte yürütmek biraz zor. Bu işi yaparken okuldan birazcık fedakarlık yaptım. Çokta okulla birlikte yürütemedim. Daha çok bahçe ile ilgilendim. Bundan sonra kurulum tamamlandığı için yükümüz hafifledi. Artık hasat, budama gibi işlemlerle devam ediyoruz. Artık bende okuluma döneceğim” dedi.