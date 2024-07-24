Yaşıtları okulda, o ise hem kendi kazanıyor hem de istihdam sağlıyor

Tropikal meyve olan Yaban mersini doğal olarak daha az şeker içerdiği ve bağışıklığı güçlendirdiği yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Hafızaya iyi geldiği, ayrıca kalp sağlığına olumlu etkilerinin olduğunu belirlenen ve antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersininin hücresel hasar riskini azaltmaya da yardımcı olduğu da anlaşıldı. Yaban mersini almak için Muhammet Bilal Köse'nin tarlasına gelen vatandaşlar, meyvelerin yetiştirilmesi hakkında Köse'den bilgi alıyorlar. Vatandaşlar ayrıca yiyecekleri yaban mersinlerini de dalından kendileri hasat ederek, taze taze kendi meyvelerini topluyorlar.