Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı

Yeşilova'da yapılan bu yılki kazılarda 5 bin yıllık depo olarak kullanılan bir alanı bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Yeşilova'da öncelikle yerleşim içindeki günlük yaşamın ve ticari hayatın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kazılarda depo bulduk. Bu depoda büyük küpler ve kaplar yer alıyor. Depolara sıvı ya da başka tür maddeleri koyduklarını biliyoruz. Yoğun olarak topladıkları midyeleri de burada depoladıklarını ayrıca biliyoruz. Bu, depoyu günlük yaşamlarının yanı sıra ticari hayatta kullandıklarını da bize gösteriyor" dedi.