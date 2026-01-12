Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeni haftada Balkanlardan gelen donduruzu ve yağışlı bir havanın etkisi altında olacak. Bugün itibariyle batıdaki illerimizden başlayarak pek çok ilimizde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri ...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.