Yüzlerce kişi Hıdırellez dilekleri için gün ağarmadan sahillere akın etti, dilekler denizle buluştu
Baharın müjdecisi Hıdırellez, Antalya’da eşsiz manzaralarla kutlandı. Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi’nde toplanan yüzlerce vatandaş, günün ilk ışıklarıyla birlikte gül ağaçlarından aldıkları dilek kağıtlarını denize bıraktı.
Baharın gelişi ve darda kalanların yardımcısı Hızır ile İlyas peygamberlerin buluşma günü olarak kabul edilen Hıdırellez, Antalya’da büyük bir heyecanla kutlandı. Kent sakinleri, gelenekselleşen ritüelleri yerine getirmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi’ne akın etti.
Geceden hazırlanan ve gül ağaçlarına asılan dilekler, sabahın seher vaktinde yerlerinden alınarak suyla buluşturuldu. Antalya’nın simge noktalarından biri olan Düden Şelalesi’nin döküldüğü Gençlik Parkı ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, bu anlamlı güne tanıklık etmek isteyenlerle dolup taştı. Kimi kağıtlara çizdiği ev, araba ve bebek figürlerini suya bırakırken, kimilerinin ise dileklerini defne yaprakları üzerine yazdığı görüldü.
Hıdırellez sabahında sahiller sadece dilek bırakılan yerler değil, aynı zamanda birer dua alanına dönüştü.
Denize kağıtlarını bırakan vatandaşlardan bazıları kumsalda Kur'an okuyup namaz kılarken, bazıları ise sabahın serin suyunda yüzerek bayramı kutladı.