1 Mayıs'ın nerede kutlanacağı belli oldu

1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’ndan kutlanması için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedildi. 1 Mayıs kutlamaları Bakırköy'de yapılacak.

İstanbul Valiliği, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için yaptıkları başvuruyu bu yıl da reddetti.

BAKIRKÖY'DE KUTLANACAK

DİSK Başkanlar Kurulu kararı sonrasında İstanbul’da 1 Mayıs’ın Bakırköy meydanında kutlanacağı açıklandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, 1 Mayıs’a ilişkin alınan karar ise şöyle duyuruldu:

“Başta kıdem tazminatı olmak üzere işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nün işçilerin ve toplumun geniş kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene hayır diyecekleri bir gün olarak örgütlenmesi gerektiğine işaret eden DİSK Başkanlar Kurulu, bu dönemde Türkiye çapında olabildiğince yaygın, kitlesel ve coşkulu 1 Mayıs kutlamaları örgütlemenin tarihsel önemine işaret eder.”

Bildirgede, emek ve meslek örgütleri ile 1 Mayıs kutlamalarına katılan bileşenler başta olmak en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçlerinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için çaba gösterileceği belirtildi.