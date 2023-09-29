10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 45 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik 10 ilde düzenlenen Sibergöz Operasyonu'nda, örgüt elebaşı dahil 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde 'Sibergöz Operasyonu' gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen operasyonda, başka kişiler adına açılan şirket hesaplarından yasa dışı bahis gelirini aklayan Abdulsamet Aksu'nun elebaşı olduğu 22 paravan şirket tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı, muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi, 139 banka hesabı, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca el konuldu.

Bakan Yerlikaya, "Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

DHA