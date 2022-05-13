13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin güncel gelişmeler duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 13 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.
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