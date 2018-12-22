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  3. 22 Aralık 2018 14:12

18 yaşındaki gencin mesajı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki genç kayalıklara çıktı.

18 yaşındaki gencin mesajı ekipleri harekete geçirdi
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Zonguldak’ta sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki genç kayalıklara çıktı. Arkadaşlarına "hakkınızı helal edin" diye mesaj atan genç ekiplerin 1 saat süren operasyonu sonrası kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan kayaklıklarda meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen 18 yaşında M.Y, kayalıklara çıktı. M.Y'den “hakkınızı helal edin” mesajı alan arkadaşları durumu AFAD, 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genci kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından genç, ekiplerin başarılı çalışması sonucunda kurtarıldı. Kayalıklardan indirilen genç 112 ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesi Ek binasına kaldırılarak tedavi atlına alındı. 

ÜŞÜYEN GENCE 112 PERSONELİ MONTUNU VERDİ

Sabahın erken saatlerinde beri kayaklıklarda kalan ve AFAD ekipleri tarafından halatla kurtarılan gence 112 personeli mont verdi. 

İHA

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