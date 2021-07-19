19 Temmuz Pazartesi korona virüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 19 Temmuz 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Vaka sayıları geçen haftaya göre yüzde 30 arttı

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 4 bin 152 kişi iyileşti, 50 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın. " dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.85, ikinci doz ortalaması yüzde 33.87, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 63 milyon 680 bin 206 oldu.