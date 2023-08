2023'te Kanada'ya Öğrenci Olarak Gitmek için Şartlar

Kanada her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce uluslararası öğrenciyi ağırlamaktadır. Yüksek yaşam standartlarına sahip Kanada’da uluslararası öğrenciler, tüm Kanadalıları koruyan aynı hak ve özgürlüklerden yararlanır. U.S. News & World Report 2022 yılı verilerine göre Kanada, en iyi yaşam kalitesi açısından dünya genelinde üçüncü sırada yer almaktadır.

İlkokuldan lise sonrası eğitime kadar Kanada, yüksek kaliteli eğitim ve araştırma fırsatları sunmasıyla tanınır. Ayrıca, dünyanın diğer bölgelerinde yaygın olan engellerle karşılaşmadan eğitim türleri ve seviyeleri arasında geçiş yapma esnekliğine sahip olursunuz. Kanada'da 8.000'den fazla kolej ve 16.000'den fazla üniversite programı arasından seçim yapabilirsiniz. 7 Kanada üniversitesi dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer almaktadır.

Kanada açık, güvenli ve kültürel çeşitliliğe sahip bir toplumdur. Kanada'da 250'den fazla etnik kökenin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 200 dil ve 70 yerli dil konuşulmaktadır.

Yukarıda belirtilen pek çok nedenden dolayı yabancı ülke vatandaşları Kanada'yı lisans, yüksek lisans, doktora ve dil eğitimi için tercih etmektedir. Kanada'ya öğrenci olarak gitmek isteyen yabancı uyruklu kişiler istenen kriterleri sağlamalı, Kanada'daki bir eğitim kurumuna kabul edilmeli ve Kanada öğrenci vizesi başvurusunda bulunarak vizeyi almalıdır.

2023 yılı için Kanada öğrenci vizesi başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenleri vize başvurularında en yüksek onay almış kuruluş VZM Grup danışmanı Esra Karataş’a sorduk.

Kanada Öğrenci Vizesi Nedir?

Kanada öğrenci vizesi, bu vizeye sahip olan kişinin Kanada'da eğitimine başlamasına izin verir. Öğrenciler için vize temelde Kanada ziyaretçi vizesi veya elektronik seyahat izni (eTa) ile aynıdır, ancak öğrencinin ayrıca bir çalışma iznine ihtiyacı vardır. Yani Kanada öğrenci vizesi, ziyaretçi vizesi ve çalışma izninin ya da eTA ve çalışma izninin bir kombinasyonudur.

Öğrenim amaçlı Kanada vizesi, Kanada'da yalnızca Belirlenmiş Öğrenim Kurumları (DLI) olarak adlandırılan yerlerde eğitiminize başlamanıza izin verecektir. Çalışma izni, programınız sona erene kadar Kanada'da kalmanıza ve bazı durumlarda okula kayıtlıyken çalışmanıza veya mezun olduktan sonra çalışmanıza izin verir.

Kanada Öğrenci Vizesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Kanada öğrenci vizesi başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

Bir DLI'ya kayıtlı olmak

Öğrenim ücretleri ve yaşam masrafları için yeterli paraya sahip olmak

Yasalara uymak, sabıka kaydına sahip olmamak

Sağlık durumunun iyi olması

Çalışma izninin süresi dolduğunda Kanada'dan ayrılacağınızı bir memura kanıtlamak

Kanada öğrenci vizesi alabilmeniz için Kanada Atanmış Öğrenim Kurumu (DLI) kayıtlı olmanız gerekmektedir. DLI'lar, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmalarına izin vermek için eyalet veya bölge hükümeti tarafından onaylanan okullar veya üniversitelerdir.

Kanada'daki tüm ilk ve orta dereceli okullar standart olarak DLI'dır. Ancak, sertifikalı DLI olmayan birçok üniversite veya diğer eğitim kurumları vardır. Bunlara başvurmamanız gerekir, çünkü sizi kabul etseler bile onlara katılmanıza izin verilmez.

Bir üniversite veya eğitim kurumunun DLI olup olmadığını kontrol etmek için Kanada Hükümeti web sitesini kontrol edin.

Siz kuruma devam ederken kurum DLI statüsünü kaybederse, çalışma izninizin süresi dolana kadar orada eğitim almaya devam edebilirsiniz. Eğitiminizi tamamlamadan önce izniniz sona ererse, yeni bir çalışma izni alabilmek için DLI olan yeni bir kuruma kaydolmanız gerekir.

Kanada Eğitim Vizesi için Finansal Yeterlilik Şartı Nedir?

Öğrenci vizesi veya öğrenim izni alabilmek için, öğrenim ücretinizi ve Kanada'daki yaşam masraflarınızı karşılayacak kadar paranız olmalıdır. Size eşlik eden aile üyeleriniz varsa, ek fonlara da ihtiyacınız olacaktır. Öğrenciler için iki tür fon gereksinimi vardır.

Quebec dışında okuyan öğrenciler

Quebec'te eğitim gören öğrenciler

Quebec dışında okuyan öğrenciler için yıllık gerekli fon miktarı 10,000 CAN$ (201.836,55 TL); aylık gerekli fon miktarı 833 CAN$ (16.814,06 TL) olarak belirlenmiştir.

Quebec'teki eğitimde yıllık gerekli fon miktarı 18 yaşın altındaki bir kişi için $6,569 CAN$ (132.594,87 TL); aylık gerekli fon miktarı 547 CAN$ (11.041,94 TL) olarak belirlenmiştir. Yıllık gerekli fon miktarı 18 yaş ve üzeri bir kişi için 13,134 CAN$ (265.101,04 TL); aylık gerekli fon miktarı 1,095 CAN$ (22.100,41 TL)’dır.

Kanada'da Okumak İçin Dil Şartı Var Mıdır?

Kanada Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bürosu (IRCC), yakın zamanda SDS başvuru sahipleri için İngilizce sınav şartlarında değişiklik yaptığını duyurmuştur. Bu değişiklikler, IELTS'i seçerek Kanada'da eğitim izni için başvurmanın daha kolay hale geldiği anlamına gelmektedir.

Eğer 10 Ağustos 2023'ten sonra başvuruyorsanız, IELTS Akademik sınavından 6.0 genel puan almanız gerekir. IELTS Academic ile 10 Ağustos 2023'ten önce başvuruyorsanız, her beceride IELTS 6.0'a ihtiyacınız olur. IELTS General Training ile başvuruyorsanız, 10 Ağustos 2023'ten önce ve sonra her beceride 6.0'a ihtiyacınız vardır.

SDS'ye 2 yıla kadar eski olan IELTS Akademik veya Genel Eğitim sınav puanlarıyla başvurabilirsiniz. Bu, değişikliklerin yürürlüğe gireceği 10 Ağustos 2023 tarihinden sonra SDS'ye başvurmak için 10 Ağustos 2023 tarihinden önce alınan sınav puanlarını da kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Kanada Öğrenci Vizesi Nasıl Alınır?

Kanada öğrenci vizesi başvurusu için öncelikle onaylı bir öğrenim kurumundan kabul mektubu almanız gerekir. Quebec’te eğitim görecek kişilerin Quebec hükümeti kabul sertifikası (CAQ) için başvurmaları da gerekir. Ardından Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (CIC) web sitesine girerek Kanada’da eğitim almak için uygun olup olmadığınızı belirleyen ve gerekli belgeleri listeleyen bir anket doldurmanız gerekir.

Kanada öğrenci vizesi başvurusunda sunmanız gereken evrakları kontrol etmeniz için 60 gün süreyle geçerli kişisel kontrol listesi kodu alırsınız; kodun olduğu sayfayı yazdırmanız gerekir.

Kişisel kontrol listesinin yer aldığı sayfada öğrenci vizesi için başvuru kılavuzu, ücret bilgisi, gerekli belgeler listelenmiş olup başvuru adımları da bu sayfada yer alır.

Kanada öğrenci vizesi için belgeleri ve formları doldurduktan sonra VFS Global’den randevu alarak belgeleri teslim etmeli, biyometri kaydı vermeli ve ücreti ödemelisiniz.

Sonuçlar açıklandıktan sonra belgeler VFS Global aracılığıyla teslim edilir ve olumlu sonuç alınmışsa bazı durumlarda mülakata çağrılabilirsiniz.

Kanada Öğrenci Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kanada çalışma iznine başvurmak için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız vardır.

Pasaport

Kabul belgesi

Mali destek kanıtı

Niyet mektubu

Quebec Kabul Sertifikasının (CAQ) düzenlendiğine dair tasdikname

Tıbbi muayene

Vasi beyanı (reşit olmayanlar için)

Kanada Öğrenci İzni Vizesi için Kabul Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Kanada öğrenci vizesi için okulunuz size bir kabul mektubu göndermelidir. Mektubunuzun aslını veya elektronik kopyasını çalışma izni başvurunuza ekleyin.

Şartlı olarak kabul edildiyseniz, ön koşul dersleri almanız gerekir. Örneğin, bunlar ikinci dil olarak İngilizce veya ikinci dil olarak Fransızca kursları olabilir. Ana eğitim programınıza başlamadan önce bunları tamamlamanız gerekir.

Böyle bir durumda, çalışma izni yalnızca bu kursların süresi artı 1 yıl için verilir. Ana programınıza kabul edildikten sonra, öğrenci olarak kalış sürenizi uzatmak için yeni bir öğrenci izni başvurusunda bulunmanız gerekecektir.

Kanada'ya gelmeden önce yazılı olarak onaylanmış bir eğitim izni veya çalışma izni başvurusu olan birinin aile üyesiyseniz, kabul mektubuna ihtiyacınız yoktur.

Kanada Öğrenim İzni Vizesi için Medikal Test Nedir?

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerliyse Kanada öğrenim vizesi için tıbbi muayeneye ihtiyacınız olabilir.

Kanada'da 6 aydan fazla kalmayı planlıyorsanız

Yakın zamanda belirli ülkelerde bulunduysanız

Halk sağlığının korunması gereken belirli işlerde çalışmayı planlıyorsanız

Panel doktorları listesinde yer alan bir doktora görünmeniz gerekir; kendi doktorunuz tıbbi muayeneyi yapamaz. Tıbbi muayenenizi başvurunuzdan önce veya sonra yaptırabilirsiniz.

Başvuru yapmadan önce muayene olma seçeneğiniz vardır. Buna ön tıbbi muayene denir. Muayene olmak için doğrudan bir panel doktoru ile iletişime geçin.

Başvurunuzu gönderdikten sonra muayene olmak için tıbbi muayenenizi nasıl yaptıracağınıza dair talimatlar size gönderilir. Bu talimatları aldıktan sonra 30 gün içinde tıbbi muayeneye gitmelisiniz.

Kanada Öğrenci Vizesi Başvuru Ücreti 2023'te Ne Kadardır?

Kanada öğrenci vizesi başvuru ücreti 180 günden kısa süren eğitimlerde 100 CAD, 6 aydan uzun süren eğitimlerde 150 CAD olarak belirlenmiştir.

Biyometri kaydı ücreti olan 85 CAD, VFS Global Kanada öğrenci vizesi başvuru paket hizmet ücretini de kapsar.

Kanada Öğrenci Vizesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Kanada öğrenci vizesi genellikle 30 iş gününde değerlendirilmekte olup en geç 90 güne kadar sonuçlanmaktadır. Kanada öğrenci vizelerini değerlendirmede tek yetkili makam Kanada Konsolosluğu’dur.

Kanada Eğitim Vizesi Kaç Yıllık Verilir?

Kanada öğrenci vizesi yalnızca eğitim programının süresi ve 90 günlük ek süre için geçerlidir. Bu 90 gün, Kanada'dan ayrılmak için hazırlanmanıza veya Kanada eğitim vizenizi uzatmak için başvurmanıza olanak tanır.

Dolayısıyla, programınızı çalışma izninizin geçerli olduğu süre içinde tamamlamazsanız, uzatmanız gerekecektir. Programı çalışma izninin sona erme tarihinden önce tamamlarsanız, yalnızca 90 gün daha süreniz olacak ve Kanada'dan ayrılmanız gerekecektir.

Okulunuzdan e-posta, mektup veya başka bir belge gibi bir mezuniyet bildirimi göndererek veya derecenizin, diplomanızın veya sertifikanızın bir kopyasını göndererek programınızı tamamladığınızı kanıtlamanız gerekir. Bunlardan birinin düzenlendiği tarih, programınızı tamamladığınız tarih olarak kullanılacak ve ardından Kanada'dan ayrılmaya hazırlanmak için ek 90 günlük süreniz başlayacaktır.

Kanada Öğrenci Vizesine Başvurduktan Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kanada öğrenci vizesine başvurduktan sonra Kanada'da eğitim görmenize izin verildiğini belirten bir giriş mektubu gönderilir; bu mektup eğitim izniniz değildir.

Bu mektubu yanınızda getirmeniz ve Kanada'ya vardığınızda bir sınır hizmetleri görevlisine göstermeniz gerekir. İhtiyacınız varsa, Kanada'ya girmeniz için size bir elektronik seyahat izni (eTA) veya ziyaretçi vizesi (geçici ikamet vizesi) de gönderilir.

ETA'ya ihtiyaç duyduğunuz bir ülkeden geliyorsanız, tanıtım mektubunda eTA'nızla ilgili bilgiler yer alacaktır. ETA'nız pasaportunuza bağlanacak ve 5 yıl boyunca veya pasaportunuzun süresi dolana kadar (hangisi önce gelirse) geçerli olacaktır. Çalışma izniniz için başvurduğunuzda kullandığınız pasaportla seyahat etmeniz önemlidir.

Ziyaretçi vizesine ihtiyaç duyduğunuz bir ülkeden geliyorsanız, vize pasaportunuzda olacaktır. Kanada'ya bir kez mi yoksa birden fazla kez mi girebileceğinizi gösterecektir. Vizenizin süresi dolmadan Kanada'ya girmelisiniz.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak daimi ikamet ediyorsanız, geçerli bir yeşil kart (veya ABD'deki statünüzün eşdeğer resmi kanıtı) ve vatandaşı olduğunuz ülkenin geçerli bir pasaportu (veya eşdeğer bir belge) ile seyahat edin.

Uluslararası Öğrenciler Kanada'da Çalışabilir Mi?

Bir öğrencinin Kanada öğrenci vizesi varken çalışabilmesi için yerine getirmesi gereken çeşitli koşullar vardır. Bu koşullar, sadece öğrenci statüsü almak ve derslere katılmamak veya diplomalarını almamak isteyen yasa dışı işçileri önlemek içindir. Bununla birlikte, öğrencilerin aşağıdaki durumlarda çalışmasına izin verilmektedir.

Tam zamanlı bir programa kayıtlıysa kampüs içi çalışma

Program müfredatları gerektiriyorsa kooperatifleri veya stajları tamamlamak

Çalışma izniniz buna izin veriyorsa ve haftada 20 saatten az çalışıyorsanız kampüs dışında çalışma

Yukarıdaki seçeneklerin her birinin, öğrencinin durumuna bağlı olarak ek gereklilikleri ve koşulları vardır, bu nedenle Kanada Hükümeti'ne danışmalısınız.

Öğrenci Vizesi Alanların Aileleri Kanada'ya Gelebilir Mi?

Öğrenci vizesi ile Kanada’ya gittiğinizde eşiniz veya partneriniz ve reşit olmayan çocuklarınız size eşlik edebilir. Ancak, kendi vizelerine (ziyaretçi vizesi) başvurmaları gerekecektir. Başvuruları birlikte yapabilirsiniz, böylece Kanada Konsolosluğuna bir aile olduğunuzu ve eğitiminiz süresince birlikte kalmak istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Öğrenci Vizesi Olanlar Kanada'da Okul Değiştirebilir Mi?

Kanada öğrenci vizesi, vizenin gerekliliklerini yerine getirmeleri halinde, vize sahibinin kayıtlı olduğu okulu değiştirmesine izin verir. Aşağıdaki durumlarda okul değiştirecekseniz Kanada Hükümeti'ne bildirimde bulunmalısınız.

Çalışma izninizde belirtilen koşullardan herhangi birini değiştirmeniz gerekiyorsa

İlkokulu bitirdiyseniz ve liseye başlamak istiyorsanız

Liseyi bitirdiyseniz ve lise sonrası okula başlıyorsanız

Lise sonrası öğrencisiyseniz ve okul değiştiriyorsanız

Lise sonrası okullar aşağıdakileri kapsar.

Üniversiteler

Topluluk kolejleri, CEGEP, enstitüler

Özel üniversiteler, akademiler, kariyer kolejleri, eğitim kurumları

İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) / İkinci Dil Olarak Fransızca (FSL) veya diğer dil eğitim kursları

Aşağıdaki durumlarda okul değiştirirken Kanada Hükümetine bildirimde bulunmanıza gerek yoktur.

Bir ilkokuldan diğerine geçmek gibi aynı eğitim seviyesindeki okulları değiştiriyorsanız

Bir eğitim programını değiştiriyor ancak aynı kurumda kalıyorsanız

Eğitim programınız 6 ay veya daha kısa ise

Yabancı Öğrenciler Mezun Olduktan Sonra Kanada'da Çalışabilir Mi?

Bazı öğrenciler eğitimlerini bitirdikten sonra Kanada'da çalışmaya devam etmek isterler. Öğrenci vizeniz olduğunda, süresi eğitim programınızın uzunluğuna bağlı olan Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni (PGWP) almak daha kolaydır.

Eğitim programınız 8 aydan kısa sürdüyse, PGWP almaya uygun değilsinizdir. Eğitim programınız 8 ay ile 2 yıl arasındaysa, eğitim programınızla aynı uzunlukta bir PGWP alabilirsiniz.

Eğitim programınız iki veya daha fazla yıl sürdüyse, 3 yıl geçerli bir PGWP alabilirken birden fazla eğitim programına kaydolduysanız ve tamamladıysanız, 3 yıla kadar geçerli bir PGWP alabilirsiniz.