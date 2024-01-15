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10 yaşındaki çocuk silahla oynarken dehşet saçtı

10 yaşındaki çocuk silahla oynarken dehşet saçtı
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Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken babasını ve evde bulunan misafiri vurarak yaraladı.

Kayseri'de dün akşam saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katında iddiaya göre 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı. Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi. N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı.

BABA VE MİSAFİR YARALANDI

M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler kayseri silah kazası
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