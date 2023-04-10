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11 katlı binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

11 katlı binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var
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Kayseri'de 11 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve kardeşi yaralandı. Yangına itfaiyenin su alabileceği bir mekanizma olmadığı için güç müdahale edildiği iddia edildi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Aksiyum Sitesindeki 11 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Yangında evde bulunan 5 yaşındaki Eylül C. hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen anne ile 1 çocuğu yaralandı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yangında yaşamını yitiren Eylül ise, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Yanan dairenin önünde hayatını kaybeden Eylül'e ait birçok oyuncak olduğu fark edildi. 

İHMAL İDDİASI 

Katlarda yangın hortumlarının mevcut ancak itfaiyenin su alabileceği bir mekanizmanın bulunmadığını, bu nedenle de yangına müdahale etmekte geç kalındığını öne süren site yöneticisi Veysel U., "Sabah 08.00 sıralarında 6'ncı katta yangın çıktı. Vatandaş çocuğunu okula götürüyor. İçeride 2 tane çocuğu ile hanımı birlikte kalıyor. Çocuğunun biri vefat ediyor. Hanımı da hastanede, şu an hayati tehlikesi bulunuyor. Bizim en büyük sıkıntımız, burası tamamlanalı 4-5 yıl oldu. İnşaat firması mesken paralarını almasına rağmen meskeni üzerine almadı. Buna istinaden katlarımızda yangın hortumları mevcut ama itfaiyenin katlardan su alabileceği bir mekanizma yok. İtfaiye yan dairelerin kapılarını çalıp, 'Bize su verin' diye bağırdı. Bu bir ihmaldir. Kim sesimizi duyuyorsa duysun. Bloklarımızın meskeninin acil bir şekilde alınması gerekiyor. Paraları ödenmiş olmasına rağmen vermiyorlar. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum" diye konuştu. 

DHA

Etiketler yangın itfaiye kayseri
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