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14 yaşındaki kız babasını uykusunda öldürdü

14 yaşındaki kız babasını uykusunda öldürdü
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Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İ.Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.

Baba hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kız çocuğu gözaltına alındı

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykusunda bıçaklayarak öldürdü.

İHA

Etiketler gaziantep cinayet madde bağımlısı
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