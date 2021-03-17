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17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki genç kız parkta tartıştığı 19 yaşındaki E.Y. adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir parkta adı açıklanmayan kız ve E.Y isimli erkek arasında tartışma çıktı. 

Nedeni henüz belirlenemeyen tartışma sonucunda 19 yaşındaki erkek, genç kızı bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan genç kızı gören halk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekibi E.Y'yi gözaltına aldı ve olay yeri incelemesinin ardından konu hakkında soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Etiketler burdur bucak cinayet
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