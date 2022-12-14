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3 ilde dev operasyon; onlarca gözaltı var

3 ilde dev operasyon; onlarca gözaltı var
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Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 119 bin 400 adet sentetik ecza, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin ve bir miktar farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 62 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ayrı uyuşturucu grubuna yönelik Ankara merkezli İstanbul ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul ve Gaziantep’te düzenledikleri operasyonlarda, 62 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 119 bin 400 adet sentetik ecza, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin, 664 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 5 kilo 225 gram eroin karışımlı ketamin, 500 kök Hint keneviri, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 730 TL nakit para, 300 dolar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler uyuşturucu gözaltı operasyon
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