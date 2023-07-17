4 ay önce kaybolan gencin sır ölümü! Ağaca asılı olarak bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 aydır kayıp olarak aranan 27 yaşındaki gencin, elleri arkadan bağlı, ağaca asılı cesedi bulundu.

Erdemoğlu Mahallesi’nde oturan S.S., 9 Mart günü sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek için evden çıktı. Yakınları, akşam eve dönmeyen S.'ye ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından, S.S.'nin bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak S.’ye ulaşılamadı.

Dün akşam saatlerinde Süphane bölgesinde koyun otlatan bir çoban ağaca asılı ceset görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin, S.S.'ye ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayı haber alıp hastaneye gelen S.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik güçleri, S.'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA