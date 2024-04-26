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4 katlı binada çıkan yangında can pazarı

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İstanbul Fatih'te, 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Balat Mahallesi Çimen Sokakt'a bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce içeride kalan komşularını kaldırdı, ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada, daire kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangının çıktığı daireden yükselen dumanlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekipleri binada dumandan etkilenen bir kişi için önlem amaçlı şişme branda açtığı görülüyor. 

İstanbul Fatih'te, 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler fatih yangın itfaiye
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