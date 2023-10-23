6 ilde dev operasyon! Bir çete daha çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Bayğaralar suç örgütünün çökertildiğini ve 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ADANA MERKEZLİ 6 İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA BAYĞARALAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ. OPERASYONLAR SONUCUNDA 55 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI OPERASYON DEVAM EDİYOR.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Adana ili genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, Anlaşmazlık yaşadığı 13 şahsı silahla yaraladığı, Alacak verecekF konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı, İş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, Uyuşturucu madde ticareti yaptığı, Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini Ramazan Bayğara isimli şahsın yaptığı BAYĞARALAR organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 adet tabanca ve 7 adet av tüfeğine el konuldu.