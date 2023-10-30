6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" mesajını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi. (DHA)