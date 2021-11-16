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7 yaşındaki Muzaffer'in korkunç ölümü

7 yaşındaki Muzaffer'in korkunç ölümü

Adana’da babasının cep telefonundan video izlediği sırada yediği krakeri soluk borusuna kaçan Muzaffet hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce Sarıçam ilçesine bağlı Kızılkaş Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuklu Sultan-Aykut Gül çiftinin oğulları Muzaffer G., iddiaya göre, evde akşam babasının cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı. Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer’in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı.

Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü. Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 'Video izleyip gülüyordu, yere yığıldı'

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Muzaffer G.’ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi. Oğlunun cenazesini almaya gelen Aykut Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama rahmetli oldu” dedi. 

Muzaffer G.’ün cenazesi, Kızılkaş Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Etiketler 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KRAKER soluk borusu
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