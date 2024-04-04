81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var

"Aranan şahıslara yönelik” 81 ilde düzenlenen ve 4 gündür devam eden “Çember-16” operasyonlarında, arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yol aramalarında, ev ile iş yerleri baskınlarında ve kimlik kontrollerinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-16” operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları verdi:

"0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs ’Çember-16’ operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 348 şahıs, dolandırıcılıktan 183 şahıs, yağmadan 93 şahıs, adam öldürmeden 28 şahıs, cinsel suçlardan 50 şahıs, narkotik suçlarından 364 şahıs, terörden 25 şahıs, KOM’dan (Kaçakçılık, Organize) 216 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 66 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı."