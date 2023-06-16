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AK Partili belediye başkanının aracı tırla çarpıştı

AK Partili belediye başkanının aracı tırla çarpıştı
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Afyonkarahisar’da Dişli beldesi AK Parti Belediye Başkanı Süreyya Güvenir'in aracı ile tır çarpıştı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki tır kavşakta H.A.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan Bolvadin’in Dişli beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Süreyya Güvenir yaralanırken, araç şoförü H.A.G. ve Afyonlu yerel pop sanatçısı Alp Güvenir kazayı yara almadan atlattı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Başkan Güvenir, çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardında jandarma tarafından inceleme başlatırken, Başkan Güvenir'in yaralandığı kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde kavşağa giren tırın büyük bir hızla başkan Güvenir'in bulunduğu araca çarpıp bir kaç metre sürüklediği görülüyor.

Etiketler ak parti belediye tır başkan
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