AK Partili belediyedeki ''gri pasaport'' skandalında 2 tutuklama

AK Partili belediyenin eğitim projesi kapsamında Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmemesine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Türkiye ve Almanya gündemine oturan Gri Pasaport skandalına ilişkin Malatya’da başlatılan soruşturmada eski Yeşilyurt belediye Başkan Yardımcısı B. K. ile Bingöl’ün eski Servi Beldesi Belediye Başkanı A. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Partili Yeşilyurt Belediyesi’nin; ‘Kişisel Gelişim Dünyası Derneği’ adlı kuruluşun, kendisine sunduğu ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek’ adlı proje kapsamında, hizmet (gri) pasaportu çıkarttırarak Almanya’ya gönderdiği 43 kişinin Türkiye’ye dönmediği yolundaki iddialar üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturma üzerine Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı B. K., Bingöl’ün Servi Beldesi Eski Belediye Başkanı A. A. ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına altına alınmıştı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında işlemlerin ardından Nöbetçi Malatya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı B.K., organizatörlerden olduğu öne sürülen Bingöl’ün Servi Beldesi Eski Belediye Başkanı A. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin ise Adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’da tutuklamalara ilişkin olarak Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin itibarını lekeleyen #gripasaport skandalı yargı eliyle de tescillendi! Organizatör Ersin K. Bingöl Servi Bel.Bşk.A. A. ve Yeşilyurt Bel.Bşk.Yrd.B. K. Tutuklandı Skandal 3 kişinin tutuklanmasıyla bitecek nitelikte değil tüm sorumlular adalet önünde hesap vermelidir” dedi.