Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Erzurum'a hasta götürdüğü belirtilen 76 AD 395 plakalı ambulans, Iğdır-Erzurum karayolunun 52. kilometresinde plakası belirlenemeyen Sadrettin Canpolat'ın (50) kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Yasin Bezar (40) ve Abdulbari Canpolat (60) olay yerinde hayatını kaybetti, ambulanstaki sürücü, sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bezar ve Canpolat'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.