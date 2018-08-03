Ankara Garı katliamı davasında karar

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DAEŞ saldırısına ilişkin aralarında firarilerin de olduğu 36 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Abdülmutalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, "anayasal düzeni ihlal"suçundan 1'er, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

9 sanığa ayrıca ''öldürmeye teşebbüs''ten 10 bin 557'şer yıl hapis cezası verildi.

Firari sanıklar; İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur.

Yargılama sırasında ölen sanık ise Mehmet Kadir Cabael.