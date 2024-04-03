Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıtlar ve eski lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı.

İvedikköy Mahallesi, 3874'üncü Cadde'de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın, dakikalar içinde çevredeki iş yerlerine sıçradı. İş yerlerinde çalışanlar, önce kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevrede de büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Yenimahalle, Keçiören, Sincan ve Etimesgut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak rüzgar, itfaiyenin çalışmasını güçleştirdi. İlk belirlemelere göre yangın çevredeki 4 iş yerinde etkili oldu. İtfaiyenin müdahalesi sırasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Dumanlar, kentin birçok bölgesinden göründü. İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.

HAVADAN MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle yangın büyüyünce alevlere havadan da müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yerden müdahale ederken helikopterler de havadan alevlerin üzerin su bıraktı. Ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Ankara Valiliği'nden de yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Yenimahalle ilçesi İvedikköy Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki iş yerlerine sirayet etmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yavaş, yangında can kaybı yaşanmadığını belirterek, müdahalenin sürdüğünü söyledi.

DHA