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Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan kişi Güvenpark’ta bulunan anıtı ateşe verdi.

Olay, saat 19:30 sıralarında Güvenpark’ta meydana geldi. Akıl sağlığı yerinde olmayan kişi anıtın önünde ufak çaplı bir yangın çıkardı. Yangın bölgede bulunan trafik polisinin yangın söndürme tüpü ile müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangını çıkaran şahıs ise Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Olayın ardından belediye ekipleri tarafından anıt temizlendi.

İddialara göre aynı şahıs geçtiğimiz günlerde anıtın üzerine çıkmıştı.

İHA

Etiketler güvenpark ankara güvenpark anıtı başkent ankara
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