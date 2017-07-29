Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Organize suç örgütü elebaşı ve Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen cezaevi firarisi Kadir İ. ve beraberindeki 4 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alındı ve başkente getirildi.



AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara'da gerçekleştirilen birçok uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı olayın faili olduğu tespit edilen, 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Kadir İ.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü elebaşı ve beraberindekileri takibe aldı.



Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de bir süre takip edilen Kadir İ. ve beraberindeki 3 kişi, polis ekipleri tarafından İzmir'deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Öte yandan, Kadir İ.'ye ait olduğu tespit edilen yatın kaptanı olduğu öğrenilen kişi de yakalandı.



Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından gece saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'ya getirildi. Özel harekat ekipleri tarafından uçaktan indirilen Kadir İ. ve beraberindekiler, geniş güvenlik önemleri altında Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere Esenboğa Havaalanı'ndan ayrıldı.