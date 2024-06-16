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  4. İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki kızı bıçakladı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki kızı bıçakladı

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İstanbul Bakırköy'de bir kişi, 16 yaşındaki eski kız arkadaşı D.A.'yı karnından bıçakladı. Saldırının ardından kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, saldırgan Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Olay, 14 Haziran Cuma günü 13.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.U. konuşmak için eski sevgilisi D.A. (16)‘nın yanına geldi. D. A. konuşmak istemeyince eski sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H. U. elindeki bıçakla D. A.’yı karnından bıçakladı. H.U.’nun bıçakla kız arkadaşını yaralamasının ardından tekrar geri gelip D.A.’yı darbettiği öne sürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D. A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise H. U. hakkında yakalama çalışması başlattı. H.U. aynı gün içerisinde Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheli H.U. adliyeye sevk edildi. Yaralı D.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da eski sevgili dehşeti: 16 yaşındaki kızı bıçakladı

Tutuklandı

Halil U. çıkarıldığı mahkemece “Kasten Yaralama” suçundan tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, 16 yaşındaki eski kız arkadaşı D.A.'yı karnından bıçakladı. Saldırının ardından kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, saldırgan Esenyurt'ta gözaltına alındı.

DHA

Etiketler istanbul bakırköy eski sevgili
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