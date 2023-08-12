Anne-babaya intikam cinayeti tutuklaması

Denizli'de oğulları öldürülen anne baba intikam amacıyla cinayet işledikleri suçlamasıyla tutuklandı.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde geçen sene oğulları öldürülen anne baba, intikam için cinayet işledikleri iddiasıyla tutuklandı, olayla ilgilerinin olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince K.A.’nin (25) 10 Ağustos’ta otomobilinin içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., eski eşi Y.A. ile erkek kardeşleri İ.A. ve B.A’nın işlemleri tamamlandı.

Acıpayam Adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.A. ve A.K., çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, İ.A. ile B.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen zanlılardan A.K.’ın ifadesinde cinayetle ilgisinin olmadığını, olay sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımları öfkeyle yazdığını savunduğu belirtildi.

10 Ağustos’ta Aşağı Mahalle’deki bir leblebicide çalışan K.A. işe gitmek için otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetmişti.

K.A.’nin, geçen yıl 12 Haziran’da aynı ilçede H.A. (19) ve İ.Y.’ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden M.A.’nin (34) kardeşi olduğu anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında H.A.’nin babası Y.A., annesi A.K. ve iki amcası gözaltına alınmıştı. Annenin cinayetten 7 saat önce sosyal medya hesaplarından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, “Söz intikamını alacağım oğlum”, cinayetin ardından ise “Biz, bize yapılanı unutmayız” şeklinde paylaşımlar yaptığı görülmüştü.