Antalya'da korkutan deprem!
Antalya'nın Kemer ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 4.60 kilometre altında meydana geldiğ bildirildi.
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