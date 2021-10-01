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Antalya'da pitbull dehşeti: Sosyal medya ayağa kalktı

Antalya'da pitbull dehşeti: Sosyal medya ayağa kalktı

Antalya Çağlayan'da pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırdı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olay dün gece Antalya Çağlayan’da gerçekleşti. Süs köpeğinin sahibi Berrak İpek Tatbul isimli kadın saldırıyı Twitter hesabı üzerinden anlattı.

Genç kadın yaptığı paylaşımda "Antalya Çağlayan’da bu kadının pitbullu köpeğime saldırdı. Köpeğim ağır yaralı, ısrar ettim veterinere gelmediler bizimle biz ameliyattayiz. Dua edin ne olur." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Söz konusu paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, pitbull sahibine büyük tepki gösterildi.

Genç kadın daha sonra yaptığı paylaşımda, saldırıya uğrayan köpeğinin öldüğünü duyurdu.

Sosyal medyada 'pitbull' etiketi Trend Topic oldu.

Etiketler pitbull sosyal medya
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