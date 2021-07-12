  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Antalya'da yanan otomobilde can pazarı

Antalya'da yanan otomobilde can pazarı

Antalya’da alev alev yanan otomobilin içindeki sürücüyü kurtarmak için çevredekilerin seferber oluşu cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılırken araç ise küle döndü.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler alevleri içerisindeki otomobilde sürücünün olduğunu görünce yangın tüpleriyle araca müdahalede bulunmaya başladı. Çevre binadaki vatandaşlar da balkonlarından hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Panik anlarının yaşandığı yangında, sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Otomobilden çıkartılan sürücü ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Etiketler antalya can pazarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korona virüs geçirenler için ezber bozan aşı kararı
MetroPOLL'ün anketine göre işte en çok kaybeden parti
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den yeni aşı müjdesi
Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor
EURO 2020 finaline damgasını vuran an... Maçın 87. dakikasında...
Buraya taşınanlara 285 bin TL ödeme yapılacak
Hayatında gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi
Türkiye'nin Mayıs'ın en çok satan otomobilleri belli oldu
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki
Laikliği hedef almıştı... Ali Edizer'e sözde ceza!