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Arkadaşının büfesini kundaklayan şahıs kamerada

Arkadaşının büfesini kundaklayan şahıs kamerada
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Niğde'de, husumetli olduğu arkadaşının işlettiği büfeye benzin dökerek ateşe veren şahıs gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde bir büfede meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan bir kişi, husumetli olduğu kişinin işlettiği büfenin önüne ve kapısına benzin döküp, ateşe verdi. Şüpheli motosikletle kaçarken, yangın çevredekilerce söndürüldü. Çalışma başlatan polis, şüphelinin E.A. olduğunu, H.A.T.’nin de ona yardım ettiğini belirledi. E.A. ile arkadaşı H.A.T., operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. E.A.'nın büfeyi yaktığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

DHA

Etiketler niğde kundaklama benzin büfe yangın
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